Onur Market’ten öğretmenlere anlamlı hediye
“Öğretmenlerimize en güzel hediye yarınların ormanları” diyen Onur Market ve Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenler adına TEMA Vakfı’na 200 fidan bağışında bulundu. Bu özel günde öğretmenlerimiz adına yapılan fidan bağışıyla en az onlar kadar özel bir hediye sunduklarını ifade eden açıklamada, yapılan fidan bağışının diğer hediyelerden farklı ama bir o kadar anlamlı olduğunu ifade edildi.
Bir çok okulda öğretmenlerimize hediye edilen fidanlarla “Nasıl ki siz genç fidanları ulu ağaçlara çevirebilmek için gecenizden, gündüzünüzden fedakarlık ediyorsunuz, dileriz ki aynı gece ve gündüz, sizin adınıza bu fidanların kısa zamanda ulu ağaçlara dönmesine vesile olur” mesajı verildi.
Onur Market ve Ayşe Hatun Özen Vakfının 24 Kasım Öğretmenler Günü yaptığı bu anlamlı bağış sayesinde öğretmenlerin Lüleburgaz Hatıra Ormanında adlarının yaşayacağı birer ağacı olacak.
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