Oppo 2020'de Türkiye'ye yatırımlarını sürdürecek

İSTANBUL (AA) – Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo olarak 2019'da gelmek istedikleri noktada olduklarını belirterek, 2020’de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarıyla daha iyi ilişkiler kuracaklarını söyledi.

Oppo, Türkiye pazarında hangi aşamadan nereye geldiğini ve markanın 2020'deki yol haritasını paylaşmak amacıyla İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019'un başında kullanıcılarla buluşmaya başladıklarını, kısa sürede güzel tepkiler aldıklarını ve Türkiye'nin Oppo'yu sevdiğini belirterek, "Oppo'nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 akıllı telefon modelleriyle girdiğimiz pazarda hızlı bir şekilde kendimize yer bulmaya başladık. Mayıs 2019’da çıkan ilk Reno serimiz tasarım, fotoğraf, performans ve bağlantı özellikleriyle büyük beğeni topladı. Reno ürün ailesi Oppo'nun daha dinamik, hareketli ve genç yüzünü kullanıcılarımıza gösterdi." diye konuştu.

– “Avrupa bölgesinde ilk yerel kampanyayı Türkiye'de yaptık"

Oppo'nun Türkiye’de yeni hamleler yapacağı zaman global dünyadan gördüklerini referans alıp, hizmet verdiği sınırlarda yerel bir stratejiyle ilerlediklerini ifade eden Weijian Zhou, bu kapsamda şarkıcı Sıla ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Weijian Zhou, yeni A Serisi 2020 modellerini duyurmak için Oppo olarak Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Oppo merkez yönetimi bize güvendi ve yerel kampanyamız için destek verdi. Bildiğiniz gibi Sıla ile bir reklam kampanyası yaptık ve güzel tepkiler aldık. Kampanyamızın etkisi sayesinde Oppo'nun ismi daha çok duyulmaya başladı. Bugün Oppo denildiğinde 'kamerası güzel olan telefon' cevaplarını almaya başladık. Son olarak yeni Reno2 serisi kullanıcılarla buluşurken, biz yine yerel reklamlarla devam etmek istedik.

Bu kez Sıla'nın yanı sıra Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerle iş birliği yaptık. Yeni kampanyamızın hikayesini Türk edebiyatının büyük şairi Orhan Veli’nin şiiri üzerinden kurguladık. Orhan Veli ismi ilk defa bir marka ile yan yana geldi. Bu açıdan kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Bundan sonra yapacağımız tüm projelerde de bu ülkenin değerlerini sahiplenerek yolumuza devam etmek istiyoruz.”

– Reno 3 ve Reno 4 serileri geliyor

Oppo olarak 2019'da en doğru adımları attıklarını ve bu doğru adımların da en iyi sonuçları beraberinde getirdiğini belirten Zhou, "2020’de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

2020'de Oppo'nun dünya teknoloji sektöründeki algısını değiştirmeye hazırlandıklarını vurgulayan Zhou, Oppo'nun artık sadece bir telefon firması olmayacağını; akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi çeşitli akıllı cihazların dünya lansmanıyla birlikte Türkiye'ye de geleceğini vurguladı.

Zhou, Oppo'nun 2020'de; Reno 3, Reno 4 serileri ile A Serisi 2021 modelleri gibi ürünleri kullanıcılarla buluşturacağını aktararak, yeni modellerin yanı sıra akıllı ve hızlı bağlantı teknolojilerine ve 5G'ye olan yatırımların süreceğini dile getirdi.

– "2020'de 5G alanında bir dönüm noktasına daha ulaşacağız"

5G teknolojisini dünya çapında sahiplendiklerini ve 2019'da Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak "5G Landing Project"i gerçekleştirdiklerini anlatan Zhou, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş birliği kapsamında Avrupa'nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan Oppo Reno 5G'yi piyasaya sürdük. Türkiye'de ise iş ortaklarımızdan Turkcell, 5G altyapısı üzerinde yaptığı hız testini ilk kez Oppo Reno 5G ile gerçekleştirdi. 2020'de 5G alanında bir dönüm noktasına daha ulaşacağız. Oppo olarak, DSS (Dinamik Spektrum Paylaşımı) teknolojisini destekleyen ilk küresel akıllı telefon markası olduk. 2020'de DSS'nin etkin olduğu 5G akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Bu konuda iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra ile birlikte çalışıyoruz. DSS teknolojisi, operatörlerin mevcut 4G ve 5G frekans spektrumlarından ve ağlarından yararlanmalarını sağlarken, 5G hizmetlerinin küresel dağıtımını hızlandırıyor ve 5G deneyimini daha geniş ölçekte yaşatıyor. Daha istikrarlı, kesintisiz ve hızlı 5G bağlantısı ve dolayısıyla daha iyi bir kullanıcı deneyimi bizi bekliyor olacak. 5G teknolojisi Türkiye'de kullanılmaya başlandığında Oppo kullanıcılarına bu hizmeti vermek için hazır olacak."