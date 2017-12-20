Ordu, limon otu ile ferahlayacak
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, “Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması Eğitim ve Araştırma Projesi” çerçevesinde, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’de tıbbi ve aromatik bitkiler araştırıldı. Yapılan çalışmalarda toplanan bin 127 tıbbi ve bitki örneğinden 637’si belirlendi. Bölge halkının ekonomik gelir sağlamasının amaçlandığı projede, her ile ait tıbbi ve aromatik, ekonomik öneme sahip bitki türleri belirlendi.
Çalışma kapsamında Samsun’da 18, Ordu’da 16, Giresun’da 15, Trabzon’da 12, Rize ve Artvin’de 15’er, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat’ta 11’er tıbbi ve aromatik bitkinin dikimi yapıldı. Bu illerde kaya kekiği, güz yemişi, aynısefa, ak kekik, kantaron, mavi yemiş, tıbbi nane, hodan, tarhun, Anzer kekiği, limon otu, kurt üzümü, gilaburu, porsuk, çarkıfelek, ağaç mürver, ginseng, sarı kantaron, zerdeçal, zencefil, lavanta, sarmaşık, İstanbul kekiği, yağ gülü, Frenk üzümü, altın çilek, melisa, yalancı iğde, bilyalı kekik, kızılcık ve hünnap gibi bitkiler dikilerek AR-GE çalışması yapıldı.
Ordu’da yapılan AR-GE çalışmalarında limon otu bitkisinden olumlu sonuçlar alındı. Güney Amerika menşeli olan aynı zamanda Batı Hindistan ve Güney Afrika’da doğal olarak yetişen limon otunun kurutulmuş hali ile yapraklarından çay yapılması öngörülüyor. Yaprakları yüzde 0.1-0.2 oranında uçucu yağ taşıyan limon otu bitkisinin ağrı kesici, iltihap giderici, spazm çözücü, balgam söktürücü, yüksek tansiyon düşürücü ve sivrisinek uzaklaştırıcı etkisi gözlemlendi. Bitki yapraklarının ise iştah açıcı, mideyi rahatlatıcı ve hazmı kolaylaştırdığı, soğuk algınlığı, bronşit ve öksürükte faydalı olduğu belirlendi.
Metin Akyürek
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