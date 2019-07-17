“Örgüt halen varlığını devam ettirmektedir”
ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bir hukukçu ve Türkiye'deki idari hayatla yakından ilgilenen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, (FETÖ) örgüt halen varlığını devam ettirmektedir." dedi.
ÇAKÜ tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı düzenlendi.
Konferansın açılışında konuşan Ayrancı, 15 Temmuz 2016'da yaşanılan ihanetin 3'üncü yılı olduğunu hatırlattı.
15 Temmuz'da hayallere sığmayacak korkunç olaylar gerçekleştiğini belirten Ayrancı, "15 Temmuz'da aklını kaybetmiş, ruhunu satmış tamamıyla şizofrenik hayallerle bezenmiş dünyalarında, bu milletin silahlarıyla, uçaklarıyla bu millete ateş ettiler." diye konuştu.
Türk milletinin girişimiyle hain teşebbüsün engellendiğini ifade eden Ayrancı, "Bu bize çok şey öğretti. Bunları beyin yıkama metoduyla ele geçirmişler. Ailelerinden, ülkesinden ayırarak sadece belli gazeteyi okumak, belli televizyonu izlemek ve sadece bir şarlatanın kitabını okumak gibi tek yönlü bir bilgi akışıyla beyinleri körelttiler." ifadesini kullandı.
FETÖ tehlikesinin hala devam ettiğine işaret eden Ayrancı, şunları kaydetti:
"Üç sene oldu ama işimiz bitmedi. Bir hukukçu ve Türkiye'deki idari hayatla yakından ilgilenen bir kardeşiniz olarak söylüyorum örgüt halen varlığını devam ettirmektedir. Her alanda küçük küçük direniş göstermektedir. İtirafçılar itiraflarından vazgeçmişlerdir ve bunlarla olanlar bedelini ödemektedir. Biz üst yöneticiler olarak pek çok yetkimiz olmasına rağmen devletin gücünden ve yetkilisinden çekinmek yerine hala örgütün bazı işlevlerinden korktuklarını ve hain olduklarını bile bile ayrılamadıklarını hayretle görüyoruz. O nedenle üçüncü seneidevriyesinde bize ancak bir kararlılık ve azimle kuşanmak düşer. Sanmayalım ki kayboldular fakat bu rüya aleminde yaşayış bitmediği sürece bu tehdidin de karşımızda olduğunu bilmemiz ve uyanık olmamız gerekiyor."
Konuşmanın ardından Doç. Dr. Ahmet Özcan Türkiye ve darbeler tarihi hakkında konferans verdi.
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