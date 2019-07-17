Orta Anadolu'daki 5 ilde 9 bin 194 konut satıldı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de bu yılın ilk yarısında 9 bin 194 konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bu yılın ilk altı aylık diliminde 9 bin 194 konut satışı gerçekleşti.

Bu iller arasında en çok konut satışı 2 bin 531 konutla Niğde'de, en az ise bin 150 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında, Kırıkkale'de 2 bin 17, Aksaray'da 2 bin 191, Kırşehir'de bin 305, Niğde'de 2 bin 531, Nevşehir'de ise bin 150 konut satıldı.

Ocak-Haziran döneminde en çok konut satışı bin 853 satışla mart ayında gerçekleşirken, en az konut satışı bin 263 satış ile haziranda yapıldı.

Söz konusu illerde, yılın 6 aylık dönemindeki konut satış rakamlarının illere ve aylara göre dağılımı şöyle: