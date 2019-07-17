Ortaokul öğrencilerinden “Hasat Zamanı” konseri

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerinden oluşturulan "Hasat Zamanı" orkestrası konser verdi.

Çubukabad Parkı'nda müzik öğretmeni Müstadin Şahinbaş yönetiminde sahne alan Çubuk Yavuz Selim Ortaokulundan 40 öğrenciden oluşan orkestra, 25 eser seslendirdi.

Konserin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, öğretmen Müstadin Şahinbaş ve öğrencilere çiçek vererek tebrik etti.

Rahatsız olmasına rağmen konseri izlemeye geldiğini ifade eden Kaymakam Sezer, birbirinden yetenekli çocukları görmenin kendisine gurur verdiğini kaydederek, öğretmen ve ailelerini tebrik etti.

Akpınar da güzel bir konser olduğunu belirterek, "Bu kıymetli öğretmenimize şahsım, eğitim camiası ve bakanlığımız adına çok teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Çok sağ olsun bizi çok mutlu etti. En önemli alkışı da siz anne ve babalar hak ettiniz. Siz destek vermezseniz bu yavrularımızın yetenekleri ortaya çıkmazdı." dedi.

Şahinbaş da okullarında açtıkları kursta 12 ay gibi kısa bir sürede öğrencileri konser verecek seviyeye getirdiklerini anlatarak, "Tabii bu kolay olmadı. Repertuvara önce türkülerimizle ardından anne ve babaların çok sevdiği şarkıları üzerinden kurmaya gayret ettim ki, siz evde gönüllü olarak bu işe destek veresiniz. Çocuklarımız evlerde şarkıları ortaya çıkarttıkça siz daha fazla destek verdiniz. Sizin ufak ufak katılımlarınız çocuklarımızın motivasyonun artırdı. Aslında hepsi gizli bir projeydi ve sonucunu bugün olduğu gibi aldık. Sizi bu işin içine çektiğimi görmekte beni çok mutlu etti." diye konuştu.