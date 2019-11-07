Ortaokul öğrencilerinden tarih şuuru gezisi
ANKARA (AA) – Akyurt Yakupoğlu Ortaokulu öğrencilerine Atatürk sevgisi, milli benlik ve tarih şuuru gezisi düzenledi.
Akyurt Yakupoğlu Ortaokulu'ndan 45 öğrenci ve 3 öğretmen, Polatlı ilçesinde bulunan Pota Müzesi, Sakarya Şehitler Anıtı, Duatepe Anıtı, Halide Edip Adıvar Müzesi ve Sakarya Savaşı'nda Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı Alagöz Karargah Müzesi'ni gezdi.
Okul müdürü Selim Koçak, bu eğitim öğretim yılında daha önce iki kez Anıtkabir'e gezi düzenlediklerini, üçüncü geziyi de Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı ilçesine gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ziyaret ve gezilerle öğrencilere Atatürk sevgisi, milli benlik ve tarih şuuru kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Koçak, "Bundan sonra da milli ve tarihi alanlara gezilerimiz devam edecek." dedi.
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