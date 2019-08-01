OSB-ASÜ iş birliği protokolü imzalandı
AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Valilik makamında ASÜ Rektörü Prof.Dr. Yusuf Şahin ile hazırlanan protokolü imzalayan Aksaray Valisi Ali Mantı, yapılan protokolün hayırlı olmasını diledi.
Mantı, protokol kapsamında OSB'de faaliyet gösteren firmaların kendi imkanları içerisinde gerçekleştiremediği bazı test ve analizleri bundan sonra Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezine yaptırabileceklerini belirtti.
Hazırlanan iş birliği protokolünü imzalayan Mantı, yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlayacak protokolün Aksaray'a katkı sağlamasını temenni etti.
Şahin ise, iş birliğinin gelişerek devam edeceğini kaydetti.
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