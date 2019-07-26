Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi engelleri aşıyor
İSTANBUL (AA) – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörlüğü, engelli personellerinin kullanması için rektörlük ve kütüphane binasında iki adet özel otopark yaptı.
OKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde çalışan engelli personellerin görev yerlerine daha rahat ulaşılabilmesi amacıyla bir engeli daha ortadan kaldırdı.
Üniversite Rektörlüğü, engelli personellerinin kullanması için rektörlük ve kütüphane binasında iki adet özel otopark yaptı. Rektörlük, daha önce iki adet akülü tekerlekli sandalye alıp engelli personellerin kullanımına sunmuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Murat Türk, "Personellerimizin çalışma şartlarını kolaylaştırmak adına OKÜ olarak her zaman çalışacağız." ifadesini kullandı.
Açıklamada, yapılan çalışmadan yararlanan personelin Türk'e ve emeği geçenlere teşekkür ettikleri bildirildi.
-
Beyşehir'deki sağlık yatırımları
-
“FESTA 2200 Bisiklet Festivali”
-
Dadaloğlu Kaman'da anıldı
-
Vali Akın'dan belde ziyareti
-
Sivasspor'da Vieira için sürpriz doğum günü kutlaması
-
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi engelleri aşıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]