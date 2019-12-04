Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi
ANKARA (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollarını ayıran başkent ekibi, sezon sonuna kadar Taşdemir ile anlaştı.
Resmi imzayı bugün atan Taşdemir, oyuncularla toplantı yaptıktan sonra yardımcılarıyla ilk antrenmanına çıktı.
Taşdemir'in yardımcıları şu isimlerden oluşuyor:
Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Fatih Çiçek, Halit Matlı ve Serkan Balcı.
Öte yandan mor-sarılı ekip, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Başkent temsilcisi; koordinasyon, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
TFF 1. Lig'de oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Osmanlıspor, 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü Altay'ı konuk edecek.
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