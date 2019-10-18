Osmanlısporlu Atakan Rıdvan Çankaya'dan eleştirilere cevap:
ANKARA (AA) – TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya, takımın iyi yolda olduğunu ve üst sıralar için mücadele verdiğini dile getirdi.
Ligin 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Sezon başından bu yana herkes 'Osmanlıspor kötü. Maddi ve manevi sıkıntılar var.' diyor. Buradaki futbolcuların hiçbir alacağı veya sorunu yok." dedi.
Sezon başında istenilen futbolcuların takımda kaldığını, istenmeyenlerin ise gönderildiğini anlatan Atakan Rıdvan, "Altyapıdan arkadaşlarımız aramıza katıldı. Bunların 4-5'i düzenli olarak oynuyor. Bakıldığı zaman çok iyi uyum içindeyiz. Çok iyi bir ekip olduk. Bu doğrultuda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor olarak her türlü yarışın içindeyiz." ifadelerini kullandı.
– "Stoper mevkisinde iyi oynadığımı düşünüyorum"
Atakan Rıdvan Çankaya, Osmanlıspor'da kendi mevkisinde oynamadığı yönündeki soruya, "Stoper mevkisinde iyi oynadığımı düşünüyorum." cevabını verdi.
Kendisinin 15 yaşından bu yana milli takımlarda görev aldığını dile getiren genç futbolcu, "Hem eski takımımda hem de milli takımda böyle görevler verildi. Sağ bekte, stoperde, ön liberoda, orta sahanın her mevkisinde oynadım. Yani alışkın olduğum bir mevki. Ben zaten sahada hocamın dediklerine uyan bir futbolcuyum." değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Karagümrük'ün iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Atakan Rıdvan, "Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynamıştık ve kafa kafaya bir müsabaka olmuştu. Rakibimiz tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Bizim her maç hedefimiz galibiyet. Orada da puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Kendilerine bir hedef koymadıklarını anlatan genç stoper, "Bitirebildiğimiz en üst noktada sezonu tamamlayacağız. Play-off olur, ilk 8-10 olur bilemem. Osmanlıspor'un yeri Süper Lig. Takımı oraya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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