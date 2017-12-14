Otizmli çocuğu şiddet iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Erzurum’un Palandöken ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda kaydedilen ve bir otizmli çocuğun yer aldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüleri izleyen çocuğun annesi şikayetçi olacağını belirtti. Erzurum Valiliği Palandöken Sosyal Hizmet Merkezine giden çocuğun annesi konuyla ilgili yetkililere bilgi verdi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de görüntüyle ilgili bahse konu okul ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
İsminin açıklanmasını istemeyen anne, görüntüleri izledikten sonra okula gittiğini, okul idarecileri tarafından adeta kovulduğunu ve ’bu görüntüleri ne diye medyaya yansıttın’ diye azarlandığını iddia ederek, “Çocuğuma o şekil cezayla değil de bir müzik açarak sakinleştirseydi çocuk sakinleşirdi. Ben de bu duruma üzülmezdim” dedi.
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