Otizmli ikizlerin hedefi milli forma
AKSARAY (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Aksaray'da annelerinin desteğiyle tanıştıkları yüzme sporunda 16 madalya kazanan otizmli tek yumurta ikizleri İsmail ve İbrahim Arık kardeşler milli takıma seçilip Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyor.
Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki ikizler, anneleri Ergül Arık'ın yönlendirmesiyle, yaklaşık 2 yıl önce tanıştıkları yüzme sporunda sosyalleşerek hayata yeni bir başlangıç yaptı.
Kısa sürede kendilerini geliştiren otizmli kardeşler, bölgede ve okullar arası yarışlarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri çekti.
Geride kalan nisan ayında Mersin'de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda kulaç atan ikizler, serbest, sırtüstü, kelebek ve karışık kategorilerinde 8 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
Kısa sürede yüzmede önemli mesafe katederek ulusal yüzme yarışlarında 16 madalya kazanan ikizlerin hayallerini ise milli forma süslüyor.
Ay-yıldızlı formayı giyebilmek için haftanın 4 günü antrenörleri Ramazan Köksal'la çalışmalarını yürüten ikizleri, anne Ergül Arık bir an olsun yalnız bırakmıyor.
– "Başarılarımız bizi kamçılamaya başladı"
Anne Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına 2 yaşındayken otizm tanısı konduğunu söyledi.
Çocuklarının çok hareketli olduğunu adeta "düz duvarlara tırmandığını" anlatan Arık, ikizlerinin bu enerjisini sporda atmaya denediğini dile getirerek, farklı dallardaki denemelerin ardından yüzmede karar kıldıklarını aktardı.
Evlatlarının yüzmeyi çok sevdiğini ve bu sporda kısa sürede başarılı olduklarını belirten Arık, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl düzenlenen yarışmalarda 1 altın, 1 gümüş 7 bronz madalya kazandık. Bu yıl da Mersin'de düzenlenen yarışmadan 8 altın madalyayla döndük. Başarılarımız bizi kamçılamaya başladı. Biz artık uluslararası yarışmalara ve en önemlisi de Paralimpik Oyunlar'a katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğiz inşallah. Çocuklarımın ilk hedefi milli takım. Milli formayla katılacağımız yarışlarda dereceler kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı söyleteceğiz inşallah."
– "Türkiye'de çok büyük bir ses getirdik"
Antrenör Ramazan Köksal ise yaklaşık 2 yıldır ikizlerin yüzme antrenörü olduğunu ifade etti.
Çocukların suda oynamayı çok sevdiğini ilk başlarda kendilerine karşı güvensiz olduklarını ancak daha sonra alıştıklarını anlatan Köksal, çocukların spora karşı olan merakından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.
"Türkiye'de çok büyük bir ses getirdik. Hedefimiz milli takım." diyen Köksal, haftanın 4 günü antrenman yaptıklarını, çocukların arzulu olduğunu belirtti.
Her antrenmanda en az 3 bin metre yüzdüklerini vurgulayan Köksal, "Bazen bu 4 bin 500 metreye kadar çıkabiliyor. Çocuklarımızın o anki antrenman yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Milli takım seçmeleri için kulüpler arası açık yaş grubunda Türkiye Şampiyonası'na katılıp hedefimiz olan milli takım formasını giyebilmek için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.
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