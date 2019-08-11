Otobüsler AŞTİ'ye girmeden yolcu indirebilecek
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) girmeden 8 noktada yolcu indirip bindirebilecekleri bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, otobüs terminalinden uzak yerlerde oturan vatandaşların AŞTİ'ye gelmeden yolcu otobüslerini kullanmak istediklerine ilişkin yoğun talepte bulundukları aktarıldı.
Bunun üzerine devreye giren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararını imzalayarak, 4 ana bulvar üzerinde gidiş dönüş olmak üzere 8 yerde şehirler arası yolcu indirme ve bindirme durağının hizmete girmesini sağladığı belirtildi.
Yolcu indirme ve bindirme noktalarının Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul yolu), Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) ve Mevlana Bulvarı (Konya yolu) üzerinde yer aldığı bildirildi.
Şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerin, bu noktalarda bekleme yapmadan yolcu indirme ve bindirmelerine izin verileceği kaydedildi.
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