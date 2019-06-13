Otomobildeki çakmak gazı tüpleri patladı
SİVAS (AA) – Sivas'ta, park halindeki otomobilde bulunan çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ferhatbostan Mahallesi'nde park halindeki 34 PS 2973 plakalı otomobilde bulunan çakmak gazı tüpleri henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, otomobilde bulunan M.C.K. ile M.Y.K. (20) yaralandı.
Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Patlamanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, çevredeki bazı binaların da camları kırıldı.
Polis ekipleri araç içerisinde ve çevresinde çok sayıda çakmak gazı tüpü buldu.
Patlama anı çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
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