Oyak Renault’un desteklediği genç yetenekler Paris'ten ödülle döndü
İSTANBUL (AA) – Renault Grubu’nun öğrenciler için dünya çapında gerçekleştirdiği Twizy Contest tasarım ve yaratıcılık yarışmasının Paris’te yapılan finalinde Oyak Renault koordinasyonunda Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilen ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan Bluezy ekibi “En iyi iletişim” dalında ödül aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu’nun, dünya çapında faaliyet gösterdiği ülkelerde, 2018 yılında başlattığı ve toplumların mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen ve genç yeteneklerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlayan Twizy Contest 2019 yarışması sonuçlandı.
Türkiye’de Oyak Renault’un koordinasyonunda yürütülen Twizy Contest tasarım ve yaratıcılık yarışmasının uluslararası finali Paris Technocentre’da gerçekleşti. Yarışmanın finalinde Türkiye’yi temsil eden Bluezy ekibi, “En iyi iletişim” dalında ödül aldı.
Genç yeteneklere inovatif fikirlerini uluslararası bir platformda sunma fırsatı veren Twizy Contest’in Türkiye ayağını Oyak Renault organize etti. 10’dan fazla üniversiteden 100’lerce öğrenci takımlarını kurarak yarışmaya başvurdu.
Projenin Türkiye ayağında yarışmaya hak kazanan 5 takım, her biri alanında yetkin Oyak Renault mentorları ile eşleşti. Mentorlar ve takımlar 4 aylık yoğun bir süreç içinde geliştirdikleri projeleri ile ilgili kavramsal çözüm tasarımlarını ortaya koydu. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda yapılan Türkiye finalinde Bluezy ekibi projesiyle Paris’teki finale katılmaya hak kazandı.
Renault Grubu’nun Paris’teki inovasyon ve mühendislik merkezinde gerçekleşen uluslararası finalde Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Romanya, Güney Kore, Rusya ve Fransa’dan takımlar yarıştı.
Takımlar finalde sunumlarını Renault Grubu ile Segula Teknoloji temsilcilerinin oluşturduğu 22 kişilik jüri önünde prototipler üzerinden yaptı. Değerlendirmelerin sonunda en iyi inovasyon, en iyi prototip, en iyi iletişim, en iyi maliyet analizi ve en iyi takım kategorilerinde 5 ödül dağıtıldı.
Türkiye’yi temsil eden Bluezy ekibinin “En iyi iletişim” dalında ödül aldığı yarışmada en iyi takım, en iyi inovasyon ve en iyi maliyet analizi ödüllerini Brezilya ekibi, en iyi prototip ödülünü ise Romanya ekibi aldı.
Altı ülkeden 32 gencin inovatif çözümlerini sunduğu finalde birinci olan Brezilya ekibi “OrniTwizy”, Ocak 2020’de Las Vegas’ta düzenlenecek olan ve en yeni teknolojilerin tanıtıldığı, bu konuda dünyanın en büyük fuarı kabul edilen CES (Consumer Electronics Show) fuarına katılma hakkı kazandı.
Twizy Contest 2020 yarışması başvuruları başladı. Finallerin sonuçlanmasının ardından Renault Grubu 1 Ekim’den itibaren Twizy Contest 2020 yarışmasının başvurularını kabul etmeye başladı.
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Oyak Renault’un desteklediği genç yetenekler Paris'ten ödülle döndü
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