Oyun geliştiriciler 'Global Game Jam'de bir araya geldi
ANKARA(AA) – Türkiye’den 13 merkezde 1000 kişinin dünya ile birlikte oyun geliştirdiği etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), bu yıl 252 oyun geliştiriciyi ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırladı.
ODTÜ, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneğince (TOGED) oluşturulan Global Game Jam (GGJ) ATOM’da, 64 farklı ekip, birbirinden renkli içeriklerle 66 oyun geliştirdi.
Türkiye’deki oyun sektöründen birçok firmanın da destek verdiği etkinlikte, yerli oyun geliştiriciler, bu yılın konsepti olan “onarım” temasına uygun oyunlarını 48 saat içerisinde hazırladı.
Maratonun ardından, ekiplerin geliştirdikleri oyunlar hazırlanan tanıtım videolarıyla kongre salonundaki katılımcılara gösterildi.
“ATOM’un GGJ etkinliği her yıl yeni bir oyun firması çıkarıyor”
ODTÜ TEKNOKENT ATOM Yöneticisi Emek Barış Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında etkinliğe başladıklarında sadece 50 kişiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bu yıl etkinliğe 500 kişi başvurdu, şu anda burada kayıtlı 252 kişi var. Bu da Türkiye’de sektörün geleceğini gösteren bir yükseliş. Bu etkinliklerle Türkiye’deki oyun geliştiricileri ve firmaları bir araya getiriyoruz ve insanlara bu sektörde de bir şeyler yapılabileceğini gösteriyoruz.”
Etkinliklerin Türkiye’deki oyun ekosisteminin gelişimi için etkili olduğuna vurgu yapan Kepenek, “Biz de bunlara katkı vermeye her zaman devam edeceğiz. Endüstride yer alan firmaların insan kaynağı havuzunu bir araya getiriyoruz. Çok güzel etkileşimler oluyor. Hatta buradaki oyun geliştirici ekiplerimiz tanışıyor ve firmalaşıyorlar. Her yıl buradan bir tane yeni firma çıkarıyoruz.” diye konuştu.
Kepenek, GGJ’de bir araya gelen geliştiricilerin kurduğu firmaların ATOM’a kabul edildiğini ve burada desteklendiğini belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 100 tane oyun firması varsa 35’i ODTÜ Teknokent içinde yer alıyor. Bunların da yüzde 50’den fazlası ATOM GGJ etkinliği sayesinde oluşmuş firmalar. Hep beraber bu rakamları arttırmaya çalışacağız. Bizim için olay, bu firmaların sadece ATOM’dan çıkması değil, biz bu gelişime katkı vermeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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Oyun geliştiriciler 'Global Game Jam'de bir araya geldi
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