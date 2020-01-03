“Oyuncak kardeşliği” köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
KIRIKKALE (AA) – MUHAMMET FATİH GÖKMEN – Kırıkkale'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında toplanan oyuncaklar, köylerdeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor.
Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdür Yardımcısı Alper Boyraz ve sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney tarafından başlatılan "Oyuncağını Getir, Kardeşini Sevindir" projesi kapsamında, öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma, empati kurma ve iş birliği duygularının geliştirilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, evlerindeki fazla veya kullanılmayan oyuncakları okulun girişine konulan seçim sandıklarında topladı. Öğrencilerin yazdığı mektuplarla paketlenen oyuncakların bir kısmı, kargoyla Kars ve Van'daki iki köy okuluna gönderilecek.
Oyuncakların bir kısmı ise merkez Karacalı Köyü İlkokulu öğrencilerine götürüldü. Büyük mutluluk yaşayan köy okulu öğrencileri, kendilerini unutmayan arkadaşlarına teşekkür etti.
– Projeye veliler ve öğretmenler de destek verdi
Okul Müdürü Ömer Tanju Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin geçen 24 Aralık'ta tamamlandığını söyledi.
Projeyle köy okullarındaki öğrencileri sevindirdiklerini anlatan Ceyhan, şöyle konuştu:
"Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz destek verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Birlikte bir şeyleri paylaşmak, onların sıkıntılarına merhem olmak güzel bir duygu ve değer. Okul olarak bu değerleri yaşatmamız gerekiyor. Eğitim, matematiksel işlemler ya da aktivitelerin yanı sıra öğrencilerimize bazı değerleri kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda güzel bir proje oldu. Projeyle çocuklarımıza paylaşma ve yardımlaşma duygusunu kazandırdık."
– Oyuncakları mektuplarla birlikte verdiler
Sınıf öğretmeni Güney de "Öğrencilerimizden, duygu ve düşüncelerini, hediyelerin yanına koyduğumuz mektuplarla arkadaşlarına aktarmalarını istedik. Projeye katılım çok iyiydi ve öğrencilerimiz çok istekliydi." dedi.
Okulun 3. sınıf öğrencisi Zeynep Kaya ise "Velilerimiz ve arkadaşlarımız çok destek verdi. Bu projeyi severek yaptık." ifadelerini kullandı.
Karacalı Köyü İlkokulu öğrencisi Ebrar Güleşen, "Oyuncaklar için arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
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“Oyuncak kardeşliği” köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
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