Özaltun: “Beyşehir’de son 15 yılın toplamında yapılan hizmeti, biz 3,5 yılda yaptık”

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen AK Parti Beyşehir İlçe Gençlik Kollarının 5. olağan genel kurulunda ilçe başkanlığı görevine Hasan Hüseyin Sert getirildi, yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Kongrede konuşan Belediye Başkanı Özaltun, son 3,5 yılda hayata geçirilen belediye ve devlet yatırımlarını anlattı. Beyşehir’de dönemlerinde büyük bölümü ilk olan pek çok yatırıma imza attıklarını dile getiren Özaltun, “Geçmişte ilçemize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, hepsi de mutlaka memleketimize güzel şeyler yapmak istemiştir ve yapmıştır. Ama şunu iddia ediyorum; geçen 15 yılın toplamında yapılan hizmeti biz 3,5 yıllık süreçte yaptık. Bunu çalışma arkadaşlarımızın hazırladığı rapora dayanarak söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha çok hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü arkamızda AK Parti var, AK gençlik var” dedi. Başkan Özaltun konuşmasında, Beyşehir Belediyesinin girişimleri ile başlatılan ilçe genelindeki toplu konut yatırımlarına da dikkat çekerek, ilçe merkezinde 500 konutluk 2. etap toplu konut projesinin hayata geçirilmesinin ardından, dış mahallelerde bu konuda yürütülen çalışmalara değindi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da, ana kademe olarak hizmetlerinden ötürü gençlik kolları başkanı ve yönetimine teşekkür etti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ise, kongre süreçlerinin AK Parti için çok çok önemli süreçler olduğunu dile getirerek, “81 ilimizde, 921 ilçemizde ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımız bütün teşkilatımız olarak bir tazelenmeye, yenilenmeye gidiyoruz ama bu kongrelerin bir özelliği var, AK Parti kadrolarının daha önce hiç olmadığı kadar gençleştiği kongreler oluyor” ifadelerini kullandı. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da, ülke olarak çok önemli bir süreçten geçtiklerine dikkati çekerek, 2019 seçimleri için şimdiden hazırlıklara başlanması gerektiğine vurguladı.