Özaltun, Beyşehir’in şampiyon milli sporcularını ağırladı

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 29 Kasım-3 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen müsabakalarda Türkiye’ye birincilik derecesi kazandıran Beyşehirli milli sporcular Müslüme Uyar ile turnuvada üçüncülük derecesi elde eden kardeşi Ali Uyar’ı makamında kabul etti. 19 ülkeden 500’ü Türk, 250’si yabancı toplam 750 sporcunun katıldığı şampiyonada ay yıldızlı forma altında Türkiye’ye altın madalya kazandıran Beyşehirli milli sporcular, antrenörleri Resul Uzuner’le birlikte Belediye Başkanı Murat Özaltun’u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaltun, Beyşehirli milli sporcuları uluslararası turnuvada ülkeyi başarıyla temsil ederek elde ettikleri 2 birincilik ve 1 üçüncülük derecesinden dolayı kutladı. Muaythai branşında da Beyşehirli sporcuların Avrupa çapında Türkiye’ye dereceler kazandırarak göğüslerini kabarttığını belirten Özaltun, bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Özaltun, ziyaretin sonunda milli sporcular ile antrenörlerine çeşitli hediyeler verdi.

Muaythai Antrenörü Resul Uzuner ise, şampiyonada mücadele veren sporcularının derece beklentisi içerisinde oldukları isimler olduğunu belirtirken, “Türkiye Muaythai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bu yıl Antalya’da düzenlenen turnuvaya rekor ölçüde katılım oldu. Müsabakalarda ülkemizi ay yıldızlı forma ile başarıyla temsil eden Beyşehirli sporcularımız, derece beklediğimiz isimlerdi ve bu beklentilerimizi boşa çıkarmadılar, iki sporcumuz birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşımızı okutturmayı başardı. Sporcularımızdan 3’üncü olan Beytepe Ortaokulu’nda öğrenim gören Ali Uyar ilk kez milli formayı giyerken, Konya Spor Lisesi öğrencisi Ferhat Şahinkaya 3’üncü kez giydiği milli forma altında kilosunda şampiyonluğa ulaştı. İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi Müslüme’nin birincilik başarısı ise ikinci milli maçında geldi. Bugün, Ferhat Konya’da öğrenim görmesi nedeniyle aramızda olamadı ama hepsiyle gurur duyuyoruz. Daha çok çalışarak gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.