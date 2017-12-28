Özdilek: “Kendi evimizde kazanmak önemli”

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “İki ayaklı müsabakanın ilk etabında tabi kendi evimizde kazanmak önemli. Küçük bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bunun rövanşı var. Trabzon’da kolay olmayacak. 4 gün arayla mücadele gücü yüksek 2 tane mücadele oynadık, Fenerbahçe bir Trabzon. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen bugün de ortaya müthiş derecede mücadele gücü yüksek Konyaspor takımı gördük sahada. Aslında santrfor oyuncumuz da yoktu maç öncesinde ama buna rağmen ortaya çıkan tabloda oyuncularımız maçın başından sonuna kadar isteklerini arzularına ve mücadele hırslarını sahada çok net bir şekilde gösterdiler. Gol yemeden bitirmek önemli bu tür müsabakalarda. Rakibimiz de çok uzun zamandır kaybetmeyerek geliyor. Çok moralli geldiler. Tabi kupanın da iddialı takımlarından birisi. Bu şartlarda 2017’nin son maçını kendi evimizde taraftarımız önünde galibiyetle bitirmek sanırım herkese moral oldu. Her geçen gün oyunsal anlamda kendini geliştiren bir Konyaspor var. Bugünden itibaren artık ara dönem başlıyor. Ara dönemde eksiklerimizi gidererek İkinci yarıya çok daha sağlam bir Konyaspor olarak başlayacağız. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ülkemizin ve camiamızın da yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.