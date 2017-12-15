Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları açıklandı mı?
Binlerce kişinin katıldığı Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. 73. özel güvenlik sınav sonuçlarının yanı sıra 49. yenileme sonuçlarını da bekleyen vatandaşlar internet sitesi üzerinden özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Aralık Pazar günü 10.00’da yapılan 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 15 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN
03 Aralık 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
15 Aralık 2017 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
18-22 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.
23-27 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.
27 Aralık 2017 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
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