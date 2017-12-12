(Özel haber) Kuzusuna çocuğu gibi bakıyor

Alex ismi verdiği kuzusu ile beraber kahvaltı yapan vatandaş, evinde besliyor, yanından ayırmıyor.

Kuzu besleyen restoran işletmecisi Hüseyin Çınalı, kuzunun ayaklarına ayakkabı, üzerine kıyafet giydiriyor, tuvalete götürüyor. Kuzu, aracın ön koltuğunda Çınalı ile beraber geziyor, peşinden ayrılmıyor. Kuzunun dört aylık olduğunu anlatan Çınalı, “Bir kuzu besliyorum evet… Yaklaşık dört aylık bu dostumuz. Şöyle hikayesini anlatmak istiyorum: Ben Konya’da tarihi bir restoran işletiyorum. Sürekli işimiz kuzularla ve tedarikçilerimizi kontrol etmek için çiftliğe gidiyorum, entegre tesisine gidiyorum. Yine bundan iki ay önce bir çiftlik ziyaretinde bulunmuştum, sonra Alex kendisi geldi. Böyle ayakkabımın bağcığı ile oynuyor, benle oynuyor. Sonra oradaki görevliye sordum; çok tatlı falan dedim ve annesinin sütten kestiğini öğrendim. Rica ettim, ben bunu götürmek istiyorum, beslemek istiyorum diye. Onlar da beni kırmadılar sağ olsunlar. Geldi şimdi beraber yaşıyoruz. İsmi Alex. İnsanlar çok merak ediyor ismi neden Alex? Ben çok koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım ve daha önce dört, beş defa kadar hayvan besleme şansım, fırsatım oldu, çoğunun da ismi Alex’tir” dedi.

Alex, duygularımı anlayan ve duygularını yansıtan bir hayvan

Hayvansever Hüseyin Çınalı, eski Fenerbahçeli futbolcu Alex ile birkaç defa oturduklarını belirterek, kuzusunun ismini Alex koymak istediğini ifade ederek, “Ve şu anda gayet mutlu, rahat İlk başlarda açıkçası korkmuştum. Çünkü hani arkadaşlarından ayrılıyor, annesinden ayrıldı ama çok şükür hiçbir sıkıntısı yok. Bakımları gayet iyi, çok rahat yaşıyor. Beraber yaşıyoruz Alex ile herhalde oğlum olsa bu kadar sevmezdim. 4-5 hayvan besleme fırsatım oldu herhalde içlerinde en beni anlayan, duygularını anında yansıtan ve duygularımı anında hisseden bir havyan görmedim. Alex ile araçla dolaşıyoruz, berbere gidiyoruz, spor salonuna gidiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz, lunaparka götürüyorum. Bana da çok alıştı yanımdan ayrılmıyor. Hayvan beslemek çok güzel bir şey. Geçenlerde bir kediye şiddet uygulandığını gördüm ve çok üzülüyorum böyle videolar görünce, böyle haberler okuyunca. Kesinlikle hayvanları sevelim, koruyalım, onların şefkate, sevgiye ihtiyaca var” diye konuştu.