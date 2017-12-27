Özel harekattan gerçeğini aratmayan tatbikat

Şube müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği iki terörist, içinde yolcu bulunan bir midibüsü kaçırırken, ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin kaçırdığı midibüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, teröristlere “teslim ol” çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen özel harekat ekipleri, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak midibüse kapı ve camlardan girerken saniyeler içinde teröristleri etkisiz hale getirdi. Ekipler, kelepçeledikleri teröristleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra bomba imha ekipleri, midibüste bulunan bombayı etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, tüm personeli başarılarından dolayı kutladı.

Resul Özdil