Özlü down sendromlu Filistinli Muhammed’i kabul etti

İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra tüm dünyada yankı bulan tepkiler üzerine serbest bırakılıp Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle Türkiye’ye getirilen Filistinli down sendromlu Muhammed et-Tavil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından makamında kabul edildi. Kabulde konuşan Bakan Özlü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan, kötü muamele gören ve sonrasında serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil ve saygıdeğer ailesini bakanlıkta ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi. Özlü, “Savaşlar ve haksızlıklar en çok çocukları mağdur etmekte, en çok onları etkilemektedir. Ben Muhammed’in şahsında tüm Filistinli çocukların, tüm mazlum coğrafyalarının çocuklarının gözlerini öpüyorum. Muhammed gibi sembol isimler ve nice isimsiz kahramanlar sayesinde mutlak surette hak, vicdan ve ilahi adalet kazanacaktır. Onların dirayeti, vicdanı, temiz kalpleri ve duaları eninde sonunda zulüm karşısında galip gelecektir. Filistinli çocukların nesillerdir çektiği sıkıntılar bu sarsılmaz inanç karşısında eminim ki sona erecektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını reddeden karar tasarısının BM Genel Kurulunda 128 oyla kabul edilmesine ilişkin konuşan Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“Muhammed’in ayağı uğurlu geldi ve Birleşmiş Milletler daha önce 1 oyla veto ettiği tasarıyı bu kez 9’a karşı 128 oyla ezici bir çoğunlukla kabul etti. Net olarak söylüyorum ki, artık suskunluk sarmanı bozulmuştur. Bu suskunluk sarmanını bozan ise Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin gür sesi olmuştur. Türkiye’nin gücü budur. Filistinlerin ve mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımızın gücü ve saygınlığı budur. Türkiye tüm bu süreçte siyasi, ahlaki, insani açıdan dünyaya bayraktarlık, hamilik ve öncülük etmiştir.”

ABD Başkanı Donald Trump’a tüm dünyanın dur dediğini söyleyen Özlü, “Donald Trump’ın Orta Doğu ve Filistin’de kurmaya çalıştığı tahakküm politikasının artık çökmeye başladığı ortadadır. Bu yanlış politika hiçbir biçimde sürdürebilir değildir. Açıkça görülmüştür ki dünya ezici bir çoğunlukla Donald Trump’a artık yeter, artık dur demiştir. Bu bir diplomasi zaferi olduğu kadar hakkın ve vicdanın da zaferidir. Ayrıca bu karar Filistin, Kudüs ve tüm Orta Doğu için bir fırsat oluşturmuştur. Umarım Türkiye’nin açtığı bu fırsat kapısını başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya doğru bir biçimde değerlendirme cesareti gösterir. Her şeyden önce tüm dünya Filistinli kardeşlerimizi yok sayma, onları görmezden gelme politikasını bir an önce terk etmelidir. Bu anlamda Birleşmiş Milletlerin son kararının Filistin’in daha fazla ülke tarafından tanınması anlamında bir fırsat olduğunu da düşünüyorum” dedi.

Filistinli down sendromlu Muhammed et-Tavil, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye hediye ettiği atkıyı taktı.

Pelin Üzek Kılıç – Ömer Çetin