P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlör n11.com'da
İSTANBUL (AA) – e-ticaret platformu n11.com, P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlörünü müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor.
n11.com açıklamasına göre, Bang & Olufsen, gittiği her yerde kusursuz müzik deneyimi yaşamak isteyenler için Danimarkalı ünlü ve ödüllü endüstriyel tasarımcı Cecilie Manz tarafından tasarlanan yeni nesil taşınabilir hoparlörü P2 Royal Blue ile n11.com'daki yerini aldı.
Minimalist ve hafif tasarımına rağmen mükemmel ses deneyiminden ödün vermeyen ürün, hafif yapısı, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı tasarımıyla bu yaz plajların havasını değiştirecek.
Zarif tasarımı, kompakt boyutu, 275 gram ağırlığıyla P2 Royal Blue, kusursuz müzik keyfini ev ve ofislerden sokağa taşıyor.
Dayanıklı alüminyum kasası ve taşıma askısıyla kullanıcısına taşıma kolaylığı sunan P2 Royal Blue, tek şarjla kullanıcısına 10 saate kadar kesintisiz müzik keyfi yaşatıyor.
Danimarkalı ses mühendislerinin dijital müzik koleksiyonlarını yanlarından ayırmayanlar için bluetooth desteğine yer verdiği ürün, tek bir dokunuşla bulunduğu ortamı hareketlendiriyor.
Akustik ve güçlü sesiyle kulağa, çakıl taşı tasarımıyla göze de hitap eden taşınabilir hoparlör, üzerindeki dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerine de imkan tanıyor.
15 dakika kullanılmadığında kendini kapatarak pilden tasarruf eden ürün, Apple Siri ile Google Asistan sesli komutlarını destekliyor ve Beoplay App sayesinde müzik yönetimini kişiselleştirebiliyor.
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