Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:“CUMHURİYETİMİZ, MİLLET ASLİYETİNİN EMANETİNDEDİR”

CUMHURİYETİMİZİN AMACI, MİLLETİMİZİ LAYIK OLDUĞU MEVKİYE YÜKSELTMEKTİR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajına, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve kavrayış neticesinde Türk milletine hasmane duygular besleyenleri yanıltarak ulaştığı ve milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri çok daha kolaylıkla gösterebilecektir’ sözleriyle tanımladığı Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncü yıldönümünü kutluyorum” ifadeleriyle başlayan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri. Aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli sonucunda, milli varlığını sona erdirmeye çalışanlarla girdiği varlık yokluk mücadelesinden galip çıkarak kurduğumuz Cumhuriyetimizin yegâne amacı, milletimizi dünya milletler ailesi arasında layık olduğu mevkiye yükseltmek, ülkemizin ve milletimizin gücüne güç katarken vatanımızı mamur, milletimizi huzurlu ve müreffeh bir ülkenin başı dik, gönlü rahat vatandaşları yapmaktır” dedi. CUMHURİYETİMİZİ KAZANMAK İÇİN ÖDEDİĞİMİZ BEDELİ UNUTMAYACAĞIZ AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu topraklarda bugün yaşayan nesiller olarak bizim hem geçmişe borcumuz hem de geleceğe karşı mesuliyetlerimiz var. Yaşlısından gencine, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatan topraklarının bugünkü bekçileri olarak bizler asla istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi kazanmak için ödediğimiz bedeli unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaklaşık bir asır önce milli varlığımızı yok ettiklerini düşünenlerin ve milletimizin cesaret ve feraseti karşısında emellerine ulaşamayanların açık ya da örtülü operasyonlarla kirli oyunlarını devam ettirmek isteyeceklerini unutmayacağız. Bu sefer milletçe yaşayacağımız ıstırap ve acılarla uyanmayı beklemeden hep uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Biz tarihimizden dersimizi aldık ve bizden önceki nesillerin ödediği bedeli de onların verdiği varlık yokluk mücadelesini de unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlardan devir aldığımız en kıymetli hazinemize, Cumhuriyetimize kıskançlıkla sahip çıkıyoruz, çıkacağız. Bu bizim geleceğe karşı mesuliyetimizdir.” dedi. “CUMHURİYETİMİZ, SADECE KADER VE TASA ORTAKLIĞI DEĞİLDİR” “Biz, Cumhuriyetimizin bu toprakların çocuklarının kabiliyet ve becerilerini millet istifadesine sunmak için fırsat eşitliğinin teminatı olduğunu yaşayarak gördük” diyen Başkan Recep Konuk, “Milletimizin hiçbir evladının kıyıda köşede unutulmamasının, refah ve zenginliğin vatan topraklarının her köşe ve kişisine ulaşmasının teminatıdır Cumhuriyet. Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir, bizim Cumhuriyetimiz kuruluşundan itibaren kıvancı, refahı ve mutluluğu da eşit paylaştırmayı gaye edinmiş hatta tam da bunun için kurulmuştur. Her fert ve her zümresinin kazanılmasında aynı fedakârlığı, aynı cesaret ve kararlılığı gösterdiği Cumhuriyetimiz bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır” ifadelerini kullandı. “CUMHURİYETİMİZ, KAHRAMANLARIN BİZLERE MİRASIDIR” AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, mesajına şu cümlelerle devam etti; “Milletimiz, kendi haslet ve karakterine en uygun rejimin Cumhuriyet idaresi olduğunu biliyor ve 94 yılda Cumhuriyetle elde ettiği kazanımların da farkındadır. Ama bunlardan daha önemlisi Cumhuriyet’e ulaşılan süreçte Türk Milletinin istiklal ve bağımsızlığına, hür yaşama iradesine yönelen tehdit karşısında bilaistisna doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle yurdun dört bir yanından herkesin ve her kesimin verdiği ortak mücadeledir. Ve o mücadelenin anıları millet hafızasında taze, isimli, isimsiz bütün şehitleri ortak kahramanımızdır. Cumhuriyetimiz de O kahramanların bizlere, bugünkü nesillere mirasıdır. Biz bu mirasa kıskançlıkla sahip çıkma konusunda kararlıyız. Milletimizin bütünlüğüne, Cumhuriyetimizin geleceğine yönelik her tehdidin Türk Milletinin çelikten iradesi karşısında dün olduğu gibi yarınlarda da bozguna uğrayacağını biliyoruz. Nitekim 15 Temmuz’da o çelikten irade ihtiyaç olduğunda kendini göstermiştir. 15 Temmuz’da Cumhuriyetimize yani milli hâkimiyete darbe vurmak isteyenlere milletimiz darbe vurmuştur. Bu milletimize ve Cumhuriyetimize kaşı sınırlarımızın ötesinden diş bileyenler için de derslik bir uyarıdır, kararlılık gösterisidir. Bu milli varlığımızı yok etmek isteyenlere karşı Cumhuriyeti kazandığımız süreçte verdiğimiz kararlılık ve iradenin, feraset ve kavrayışın milli karakterimiz haline geldiğinin ispatıdır. Türk milletinin, Cumhuriyetimizin kuruluşunda gösterdiği fiili kabiliyet ve kavrayış bugün de Anadolu ve Rumeli’de dipdiri ve canlıdır. Milletimizle özdeşleşmiş o haslet ve vasıflar birliğimizin, bütünlüğümüzün ve Cumhuriyet idaresinde aydınlık geleceğimizin de teminatıdır.” dedi. “CUMHURİYETİMİZ, MİLLET ASLİYETİNİN EMANETİNDEDİR” Geride bırakılan 94 yılın, millet asliyetinin emanetinde olan Cumhuriyetimiz ile Türk Milletinin vasıf ve özelliklerinin ayrılmaz bir bütün olduğunun ispatı olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Geçen 94 yılda Cumhuriyetimizle elde ettiğimiz kazanımlardan güç alarak, ileriye doğru daha güvenle, daha inançla bakıyoruz. Bu anlayış ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik iman ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz’da Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin korumasındadır diyerek tıpkı milli varlığımızı müdafaa sürecindeki gibi millet için ve gelecek nesiller için bedel ödemekten çekinmeyen demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anar, Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluş yıldönümünü kutlarım.” dedi.