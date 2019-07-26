“Parmak bebek” yaşama tutundu
SİVAS (AA) – Sivas'ta 670 gram olarak dünyaya gelen bebek, yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşarak yaşama tutundu.
Sivas'ta yaşayan Sevgi (29) ve Mevlüt Kaya çiftinin yaklaşık 4 ay önce erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi.
Ailesinin Niyazi Miraç adını koyduğu 670 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvözde tedaviye alındı.
Yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşama tutunan Niyazi Miraç bebek, sağlığına kavuştu.
Bebeğinin yanından hiç ayrılmayan anne Sevgi Demir Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirtti.
Bebeğinin 16 hafta erken doğduğunu anlatan anne Kaya, şunları kaydetti:
"670 gram doğdu. Çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Onu incitmekten, ona dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum, onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum o benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz."
Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç da "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Annesi her 3 saatte bir gelip görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz." dedi.
-
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde “Akademik Hareketlilik” sertifika töreni
-
Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
-
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu'ya ziyaretler
-
“Parmak bebek” yaşama tutundu
-
Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Baker, görevine başladı
-
Sosyal medyada “Kriminal” zamana dikkat
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]