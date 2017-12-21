Pas lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden pas lekesi nasıl çıkar?

Pas lekesi çıkarılması en zor lekelerden biridir. Kıyafette oluşan pas lekesinden bir çok kişi muzdariptir. Kıyafete zarar vermden pas lekesini çıkarmak için çok dikkatli davranmak gerekmektedir. Pas lekesi en çok beyaz kıyatelerde özen gerektirmketedir. İşte pas lekesini çıkarmanın en kolay yolu.

Pas lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle pas lekesini kesinlikle ovmayın. Pas lekesini ovalamak lekenin kıyafette daha kalıcı olmasına neden olup daha zor bir leke haline gelir. Kıyafette yer alan etiketteki yıkama kurallarına göre lekeye müdahale etmek kıyafetin zarar görmesini engeller.

Limon suyu: Lekeli bölgeyi bolca limon suyuna bulayın. Lekeyi çekmesi için biraz tuz da ekleyebilirsiniz. Bir başka olası yöntem ise eşit miktarda limon suyu ve tuzu karıştırarak bir macun oluşturmak ve lekeye bununla müdahale etmektir.

Beyaz sirke: Beyaz sirkeyi de limon suyuna benzer şekilde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerdeki pas lekesi nasıl çıkar dediğinizde limon suyu ve beyaz sirke en güçlü doğal yardımcılarınızdır.

Güneş ışığı: Pasla doğal olarak savaşan bir diğer yardımcınız güneş ışığıdır. Giysiyi güneş ışığının altına bırakın. Leke zamanla solacaktır.

Unutmayın, herhangi bir leke çıkarma önerisini uygulamadan önce her zaman, giysinizin etiketinde belirtilen yıkama önerilerini kontrol edin. Böylece istenmeyen bir sonuç almaktan kaçınmış olursunuz. Eğer güvenli bir şekilde elbisede pas lekesi nasıl çıkar konusunda emin olamıyorsanız, profesyonel birinden öneri veya yardım alabilirsiniz.