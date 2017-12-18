Patlayan bilgisayar yangın çıkarttı
Edinilen bilgilere göre, saat 01.45 civarında Hamidiye Mahallesi Esko Sitesi’ndeki 20 dairenin bulunduğu 5 katlı B-Blok apartmanının 2’nci katında patlama sesi duyuldu. İddiaya göre, dairede bulunan bilgisayarın patlaması sonucunda dairede yangın çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu dairenin çelik kapısını kırarak vatandaşları tahliye etti. Alevler içinde kalan daireden çıkan dumanlar apartmandaki diğer dairelere de ulaşınca vatandaşlar balkonlara ve pencerelere çıkarak yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından farklı noktalardan müdahale edilen yangın yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ederken, polis ve itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yürüttü. Yanan dairenin 5’nci katında mahsur kalanlar arasında 14 günlük bebeğin bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen bebek ve ailesini merdivenli araçla kurtarmaya çalıştı. Merdivenin ulaşamadığı bebek ve ailesine, gaz maskeli sağlık görevlileri gönderildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından, bebek ve ailesi binadan çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 5’i polis ve itfaiye görevlisi olmak üzere toplam 20 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yanan dairenin üst katında ikamet eden ve uyurken bir patlama sesi ile uyandıklarını söyleyen bir vatandaş, “Evimizde eşimle uyuyorduk. Bir patlama sesi geldi ve sonra her yeri dumanlar bastı. Bizi görevliler kurtardı. Sağlık ekibi yardımcı oldu. Şimdi iyiyiz. Çok korktuk” dedi. Yanan apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
İçişleri Bakanlığı’ndan İlgezdi açıklaması!
-
Dursun Özbeke Fatih Terim soruldu
-
Yakıt tankerinden çıktı: 22 bin 500 paket
-
Otomobillerin üzerine çıktı
-
Bingölde 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Van Damme Türkiyede
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.