Patlayan bilgisayar yangın çıkarttı

Edinilen bilgilere göre, saat 01.45 civarında Hamidiye Mahallesi Esko Sitesi’ndeki 20 dairenin bulunduğu 5 katlı B-Blok apartmanının 2’nci katında patlama sesi duyuldu. İddiaya göre, dairede bulunan bilgisayarın patlaması sonucunda dairede yangın çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu dairenin çelik kapısını kırarak vatandaşları tahliye etti. Alevler içinde kalan daireden çıkan dumanlar apartmandaki diğer dairelere de ulaşınca vatandaşlar balkonlara ve pencerelere çıkarak yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından farklı noktalardan müdahale edilen yangın yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ederken, polis ve itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yürüttü. Yanan dairenin 5’nci katında mahsur kalanlar arasında 14 günlük bebeğin bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen bebek ve ailesini merdivenli araçla kurtarmaya çalıştı. Merdivenin ulaşamadığı bebek ve ailesine, gaz maskeli sağlık görevlileri gönderildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından, bebek ve ailesi binadan çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 5’i polis ve itfaiye görevlisi olmak üzere toplam 20 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yanan dairenin üst katında ikamet eden ve uyurken bir patlama sesi ile uyandıklarını söyleyen bir vatandaş, “Evimizde eşimle uyuyorduk. Bir patlama sesi geldi ve sonra her yeri dumanlar bastı. Bizi görevliler kurtardı. Sağlık ekibi yardımcı oldu. Şimdi iyiyiz. Çok korktuk” dedi. Yanan apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.