“Paylaşılamayan köpek” Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu
ESKİŞEHİR/AYDIN (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir'de yaşayan üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru, 2,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu Golden cinsi "Marley" isimli köpeği eski kız arkadaşından aldı.
Eski kız arkadaşının ikamet ettiği Aydın'a avukatı Ahmet Seyhan ile giden 24 yaşındaki Baçaru, "Marley"e yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Baçaru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre "Marley"den ayrı kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.
Köpeğin 6 yaşında olduğunu belirten Baçaru, ona yaşamı boyunca çok iyi bakacağını anlattı.
Aradan geçen 2,5 yılın ardından "Marley"in kendisini tanımamasından çok endişelendiğini dile getiren Baçaru, "Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Marley şu an çok mutlu. Çok sevinçliyim." dedi.
Baçaru, yaklaşık 500 kilometre giderek teslim aldığı "Marley"in buna değer olduğunu ifade etti.
"Marley"e yeniden kavuşmak için 5 saat yolculuk yaptığını belirten Baçaru, "Marley'i çok özlemişim. Avukatlarım Ahmet Seyhan ve Oytun Süllü'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Marley"in teslim alınmasını sağlayan Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Seyhan da davayı kazanmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Seyhan, hayvan hakları için önemli bir konunun davasını takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir hayvanın eşya olmadığı, onun da bir duygusunun olduğu yönünde emsal karar arayışımız vardı. 2,5 yıl süren davanın sonunda Marley'i müvekkilime teslim ettik. Yol boyunca Osman'ın heyecanı daha da arttı. Hiç uyumadık bir gece evvel. Türkiye'de emsal bir karar çıktı. Genellikle böyle şikayetler dava konusu olmuyordu. Türk adaletine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru ile eski kız arkadaşı arasında paylaşılamayan köpek "Marley" ile ilgili anlaşmazlık, bir süre önce yargıya taşınmıştı. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması 14 Ocak'ta yapılmış, mahkemenin hakimi "Marley"in Baçaru'ya verilmesine hükmetmişti.
-
Ulaş'ta birlik beraberlik toplantısı düzenlendi
-
Eskişehirli antrenör Arzu Kabal, Avrupa şampiyonu oldu
-
Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında “virüs” temizliği
-
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz”
-
İhracat Genel Müdürü Ağar: “İhracatımızı artırma noktasında yeni faaliyetler yapmalıyız”
-
Futbol: TFF 1. Lig
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.