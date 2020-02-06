Pegasus Genel Müdürü Nane'den Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama:
İSTANBUL (AA) – Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz ve Avrupa denetim otoritesi Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından her yıl denetlenmektedir." dedi.
Nane, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
"Acımız çok büyük" diyen Nane, şu an birinci önceliklerinin yaraları sarmak olduğunu ifade etti. Nane, vefat eden yolcuların ailelerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Uçakta 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız, toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden, saat 13.00 itibarıyla bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56'sı taburcu olarak evlerine gönderildi. Gerek vefat eden misafirlerimizin yakınları gerekse hastanelerimizde aile destek ekiplerimiz görevli olarak çalışmakta ve nöbetleşe her türlü desteği, yaraları sarmak üzere çalışmaktadır.
Yaralı misafirlerimizin tedavileri farklı hastanelerde devam ediyor ve durumlarını yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm acıları dindirmek için bize düşen her çabayı fazlasıyla sarf edeceğiz."
Nane, bundan sonra kendilerine düşen ne varsa yapacaklarını, ekiplerinin 24 saat çalıştığını söyledi.
– "Acil durum planımızı devreye soktuk"
Mehmet Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Genel Müdürlük ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 ayrı kriz merkezi kurulduğunu aktararak, "Alanlarımızdaki kriz merkezleri il valilerimiz tarafından yönetildi. Biz de Pegasus Hava Yolları kriz ekibi olarak saat 18.36 itibarıyla Pegasus Genel Müdürlük binasında toplandık. Bu ekip içerisinde benimle beraber acil durum yönetim el kitabında yer alan tüm üst yönetim ve kritik bütün departmanlardan farklı görevlerde çalışan arkadaşlarım yer alıyor. Toplam 18 kişi olarak görevimizin başındaydık. Acilen durum değerlendirmesi yaptık ve mevcut durumu ortaya koyan tespitler ışığında acil durum planımızı devreye soktuk. Aile destek ekiplerimizi hastanelere yönlendirdik. Ben de akabinde Sabiha Gökçen'de kurulmuş olan kriz masasına hareket ettim." diye konuştu.
– "Resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz"
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, sivil havacılık sektörü regülasyonları ve kurallarının diğer sektörlere göre çok daha katı olduğunu söyledi.
Kazanın gerçekleştiği andan itibaren otoritelerin devreye girdiğini hatırlatan Nane, kendilerinin de kural ve regülasyonlara göre süreci yönettiğini aktardı.
– "Tüm süreçlerimiz, SHGM ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumludur"
Basın mensuplarının sorularını bu aşamada cevaplayamayacağını belirten Nane, şöyle devam etti:
"Aklınızda kazanın sebebi ve detaylarına dair birçok soru olduğunu biliyorum. Halihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve devam ediyor. Uluslararası ve ulusal otoritelerin belirlemiş olduğu kural ve gerekliliklere tam uyumlu olarak çalışılmaktadır. Pegasus Hava Yolları olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar önceliğimiz misafirlerimizi bir noktadan diğer bir noktaya emniyetle ulaştırmak olmuştur. Bu çerçevede sizlerle şu bilgileri paylaşmak istiyorum; tüm süreçlerimiz, pilot işe alımdan teknik bakıma ve eğitime kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumludur.
Emniyet yönetimi sistemimiz; Avrupa standartlarının üzerinde, regülasyon gerekliliklerinin tümünü karşılayan ve yüksek emniyet kültürünü otomasyon ile destekleyen yapıdadır. SAFA olarak adlandırılan, Avrupa Birliği emniyet takip programı senelik skorumuz Avrupa Birliği standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz ve Avrupa denetim otoritesi Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından her yıl denetlenmektedir."
– "Üzerimize düşen geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğiz"
Mehmet Nane, filodaki uçaklarının yaş ortalamasının 5,3 sene ve uçakların teknik güvenilirliklerinin yüksek olduğunu söyledi.
Nane, devamla şunları kaydetti:
"Uçaklarımızın bakımları ve uçuşa elverişlilikleri yakından takip edilir ve regülasyonlara tam uyumluluk içerisindedir. Bu tür olaylar, sadece bir nedenle değil, birçok faktörün arka arkaya bir araya gelmesiyle oluşur. Bu nedenle kaza inceleme sürecinde, varsa üzerimize düşen geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Bugün burada şunu tekrar ifade etmek istiyorum; acımız çok büyük. Süreç ilerledikçe detayları sizlerle paylaşıyor olacağız ancak bugün Pegasus Hava Yolları olarak, tüm gayretimiz vefat eden misafirlerimizin aile ve yakınlarının yanında olmak ve kazadan etkilenen misafirlerimize destek vermek. Bu süreçte yanımızda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren sektör paydaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerden de sorumlu yayıncılık çerçevesinde bize destek olmanızı bekliyorum."
Bu arada, Mehmet Nane'nin, açıklamalarda bulunurken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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