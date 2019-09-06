Pegasus’a İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında 2 ödül
İSTANBUL (AA) – Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri (Human Capital Management Excellence Awards) kapsamında, insan kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle layık görüldü.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2020 tarihinde Brandon Hall Group tarafından düzenlenecek olan ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte Pegasus'un da ödüllerini teslim alacağı belirtildi.
Şirket, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, Performans Yönetimi'nde "En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde "Yüksek Performans Kültürünün Yaratılması" başlığı ile altın, "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde ise "Entegre Yetenek Yönetimi Stratejisinin Güçlendirilmesi" başlığı ile gümüş ödüle layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak son iki yılda uluslararası platformda 5'inci kez ödül aldıklarını belirtti.
Oğur, "Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılacak, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı titizlikle ve özveriyle sürdürüyor, birlikteliğimizi güçlendirerek bizi geleceğe taşıyacak stratejilerimizi yüksek performans kültürüyle pekiştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz Altın ve Gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.
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