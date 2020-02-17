Peribacaları arasında kayak keyfi
NEVŞEHİR (AA) – ALPASLAN KÖRÜKCÜ – Kapadokya'da doğa tutkunu kayakçılar, karla kaplanan vadilerdeki peribacalarının arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Kulübü (KAPSED) üyesi İsmet Kılıç ve İsmail Enes Bozkurt, kışın beyaza büründüğünde güzel manzaraların ortaya çıktığı bölgede kayak yapıyor. Böylelikle Kılıç ve Bozkurt hem kültürel zenginliklerin içinde eşsiz bir deneyim yaşıyor hem de bu anları görüntüleyerek bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Ürgüp'te yaşayan kayakçı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları Erciyes'e gittiklerini, hafta içi ise çalıştıkları için Kapadokya'daki vadilerde, peribacalarının arasında kayak yaptıklarını söyledi.
Karşılaştıkları turistlerin kendilerini şaşkınlıkla izlediğini aktaran Kılıç, doğal kaya oluşumları arasında kayak yapmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.
Kılıç, fırsat buldukça bölgede kayak yaptıklarını belirterek, "Bölge kaymak için elverişli değil ama ekstrem sporculara uygun. Biraz tehlikeli. Bir hevesle başladık, devamı da gelecek. Kar fazla olduğu zaman kayak yapmak gerçekten çok keyifli. Ekstrem doğa sporlarını seven misafirlerimizi Kapadokya'ya davet ediyoruz çünkü peribacaları arasında kaymak çok keyifli." diye konuştu.
Peribacaları arasında kayak sporunun bölge için alternatif bir faaliyet olabileceğini dile getiren Kılıç, "Burada gerçekten farklı bir ambiyans var. Balon manzarasında, yanınızdan atlar giderken ya da ATV turlarının yapıldığı bir anda board ya da kızakla kayıyorsunuz. Bu çok farklı bir tecrübe." ifadelerini kullandı.
– Meraklıların sayısı artıyor
Kayakçılardan İsmail Enes Bozkurt da sosyal medyada paylaştıkları görsellerin ardından birçok meraklının bölgede kayak yapmaya başladığını; Göreme, Uçhisar beldeleri ile Ürgüp ilçesi çevresindeki vadilerde zaman zaman çok sayıda sporcunun aynı anda kaydığını anlattı.
Bozkurt, 7 yaşından beri kayak yaptığını belirterek, "Sürekli Erciyes'e gidemediğimizden Kapadokya'da kayak yapmayı denedik ve sevdik. Burada kayak yaptığımızı gören arkadaşlarım hayranlık duyuyor ve onlar da kayak yapmak istediklerini söylüyor. Katılımcı sayımız gittikçe artacaktır." dedi.
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