Petlas toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini görücüye çıkardı

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Tarım alanındaki teknolojik ürünler her geçen gün artarken, zirai alanda lastik üretimi yapan Petlas da toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda görücüye çıkardı.

Petlas Kurumsal İletişim Yöneticisi Alper Şahin, AA muhabirine, şirketin sürekli Ar-Ge çalışmaları yaparak yerli sermayeyle yeni ürünler ürettiğini anlattı.

Zirai alanda yerli üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirdiklerini belirten Şahin, Agroexpo'da bu ürünleri hem yurt içi hem yurt dışı pazarlar için sergileme fırsatı bulduklarını söyledi.

Şahin, Petlas'ın zirai alanda 250 çeşit lastik ürettiğini, en büyük biçerdöver ve traktörlere uygun lastiklerin yanı sıra orman gibi arazilerde kullanılabilen dayanıklı lastiklerin de tüketiciye sunulduğunu kaydetti.

– "Ar-Ge çalışmaları ABD ve Afrika'da yapıldı"

Yüksek teknolojili tarım için de üretim yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Özellikle devamlı sulanması gereken tarlalarda kullanılması uygun olan bir teknoloji geliştirdik. Bu lastik, havasız kullanıldığında geniş yüzeye yayılıyor, yere daha fazla yüzeyle bastığı için toprağa çok daha az zarar veriyor. Lastiğin büyük ebatları da var." diye konuştu.

Şahin, lastiği tüm dünya pazarı yönelik geliştirdiklerine işaret ederek, havasız ve toprağa daha az zarar veren ürünün üretimiyle ilgili Ar-Ge çalışmalarının ABD ve Afrika'da yürütüldüğünü ifade etti.

Petlas'ın Orta Doğu ve Afrika pazarına hakim olduğunu vurgulayan Şahin, "Özellikle Kuzey Afrika'da dönen 4 lastikten ikisi Petlas." dedi.

– 110'dan fazla ülkeye ihracat

Petlas Zirai Ürün Satış Müdürü Abdullah Çabuk da zirai alanda ihtiyaçlara yönelik lastikler ürettiklerini, bu alanda dünyada olup Türkiye'de bulunmayan lastiklerin üretimi için de sürekli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Agroexpo'da bu yıl sergilenen New Holland, Case, Tümosan, Erkunt, Mahindra, Massey Ferguson ve Hattat markalı traktörlerin yarıdan fazlasında şirketin lastikleri bulunuyor.

Farklı coğrafyalarda 110'dan fazla ülkeye, yılda 210 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ve Türkiye'nin en büyük lastik ihracatçısı olan Petlas, tarım lastikleri sektöründe küresel rekabetin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Firma, Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas'ta zirai lastiklerde sektör lideri konumunda bulunuyor.