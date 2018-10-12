Petlas'tan Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye destek
İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli lastik markası Petlas, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ekonomiye ve yol güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla kış lastiklerinde yüzde 10 indirime gidiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lastiği Petlas, gerek iş dünyası gerekse kamuoyunda heyecan uyandıran Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ve yüzde 10 indirim hareketi kapsamında, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Üretimini yüzde 100 yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile gerçekleştirdiği kış lastiklerinde yüzde 10 indirim yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bu adımın, ülke ekonomisi için olduğu kadar, yol güvenliği açısından da önem taşıdığını belirterek, “Petlas, Türkiye’nin ekonomik gücünün direnç ve istikrarı için başlatılan bu hareketin içerisinde yer almaktan onur duyuyor. Bugüne dek tüm iş ve yatırım kararları, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunma azmiyle şekillenen grubumuz, Türk lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas’ın yanı sıra, Starmaxx ve Milestone ile yol güvenliğine ve ülke ekonomisine destek sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Özürün, ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 1 Aralık 2018’de başlayacağını hatırlatan Özürün, “Ticari veya kendi özel aracımız olsun tüm araçlarda, kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Kış lastiği bilincinin giderek arttığını da aktaran Özürün, “Kış lastiği, lastik pazarının en önemli dönemsel dinamiğini oluşturuyor. Pazarın önde gelen oyuncusu Petlas ve diğer markalarımız için almış olduğumuz yüzde 10 indirim kararının, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına, ülkemiz ekonomisine ve sürüş güvenliğine önem veren tüm araç sahiplerinin aile bütçesine katkı yapacağına inancımız sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.
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