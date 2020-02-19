Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi Alakoç, “Türkiye'nin En Etkin 50 CMO”su arasında
ANKARA (AA) – Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, 2018'de olduğu gibi 2019'da da "Türkiye'nin En Etkin 50 CMO"su arasında yerini aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan, markaların yatırım getirisini artırmasında büyük sorumluluk üstlenen pazarlama yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen "Türkiye’nin En Etkin 50 CMO'su" araştırmasının sonuçları açıklandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alakoç, Petrol Ofisi'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü şirketi olduğunu belirterek, "Son birkaç yıl içinde güçlü adımların atıldığı, önemli gelişmelerin kaydedildiği ve bunların güzel sonuçlarının alınmaya başladığı bir dönem yaşıyoruz. Ekip olarak bu zorlu ancak bir o kadar da güzel sürece katkıda bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Alakoç, "En Etkin 50 CMO" araştırması sonuçlarına da değinerek, gelişen küresel ekonomik koşullar paralelinde pazarlama departmanlarının daha fazla sorumluluk üstlendiğini ve pazarlamanın şirketlerin total bütçelerindeki artışında pazarlama yöneticilerinin önemli katkısı olduğunu aktardı.
CMO'ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ortalamasının yüksek olarak görünmesinin gelecek için önemli bir anlam taşıdığına işaret eden Alakoç, "Ancak, bu alanda sonuca ulaşmada temel unsur, nicelikten çok, nitelik. Doğru stratejilerle nokta atışı yapabildiğiniz bu alanda, çok başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün. Alanında dijital platformları güçlü ve etkin şekilde kullanan Petrol Ofisi'nin bugüne kadar bu alanda ortaya koyduğu performans da bunun en güzel örneği." değerlendirmesinde bulundu.
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