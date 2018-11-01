Peugeot'dan indirim fırsatı
İSTANBUL (AA) – Peugeot, geniş ürün gamındaki modellerini, 21 bin TL’ye varan vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot'nun tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile sürüş keyfi sunan geniş ürün gamındaki modelleri, 21 bin TL’ye varan vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için sıfır faizli kredi kampanyası ile alıcılarını bekliyor.
Kampanya kapsamında ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, 14 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor. Modern tasarımı ile Peugeot 301, 12 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.
İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, 20 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile alıcısını bekliyor.
Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren SUV Peugeot 2008, 16 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.
Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV Peugeot 3008, 19 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek 60 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile alıcısını bekliyor.
Performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” SUV Peugeot 5008, 60 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor. Hafif Ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, 10 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 48 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.
Peugeot, diğer Hafif Ticari Araç modellerini 21 bin TL vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterilerini bekliyor.
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