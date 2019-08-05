“Pilot projelerin en önemli misyonu istihdam oluşturmasıdır”

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, termal seraların, çekirdek bir ailenin işletebileceği ve asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek uygulamalar olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, pilot üniversite projelerinden biri olan "Termal seralarda kümelenme" projesi inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İnşaat görevlilerinden bilgi alan Karakaya, burada yaptığı açıklamada, sera işletme binasının 262 metrekare idari, 203 metrekare makine dairesi alanlarına sahip olduğunu hatırlattı.

İdari kısımda tarım üreticilerinin toplantılarını düzenleyeceği çok amaçlı salon, ofisler, mutfak ve soğuk hava deposunun da yer aldığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Tamamen kapalı cam araştırma seramız 7 bölümden oluşacak ve toplam bin 535 metrekare alana kurulmuş olacak. 6 kompartımanı topraksız tarım serası olarak planladık. 1 bölümü ise topraklı tarım serası şeklinde hazırladık. Sera için gerekli altyapının en önemli ayağı olan jeotermal suyun, jeotermal kaynağın temini ve sahalara iletimi sayesinde tamamlanacak. Sulama suyu, elektrik, doğalgaz kazanı ve brülör ile jenatör eksiklikleri de giderildi. İnşaatımız çok kısa zamanda tamamlanacak ve üretimlerde başlayacak. Termal sera, çekirdek bir ailenin yani anne, baba ve çocukların işletebileceği ve asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek uygulamalardır. Pilot projelerin en önemli misyonu da istihdam oluşturmasıdır. Hazırlanan bu proje sayesinde Kırşehir'deki jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaşacak."

Projelerin hayat bulmasıyla birlikte taleplerin arttığını, yatırımcılar ile sık sık görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Karakaya, yatırımcı firma ile imzalanan protokol sayesinde Çalışma İş Kurumunun vereceği eğitimlerin ardından, yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını da hatırlattı.

Karakaya'ya proje inşaatı incelemesinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Pilot Üniversite Projeleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı'da eşlik etti.