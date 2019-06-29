SİVAS (AA) – Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.



Banaz köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen Pir Sultan Abdal 30. Kültür Etkinlikleri, Pir Sultan Abdal anıtına çelenk sunulması ve 2 Temmuz 1993'teki Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, burada yaptığı konuşmada, iki gün boyunca Pir'in huzurunda olacaklarını söyledi.



Geçmişte bu coğrafyanın ve toprakların çok şeyler gördüğünü belirten Kaplan, "Koyuncu Baba'nın, Kul Himmet'in, Pir Sultan Abdal'ın birleşip, Aleviliğin geleceğine dair stratejiler oluşturduğu topraklardır, bu topraklar. Bu topraklar çok acı gördü. Umut ediyorum ki bu topraklar bir daha bu acıyı görmez. Alevi toplumu olarak biz gerçekten çok acılar yaşadık. Her acı bir önceki acıyı bastırarak tazelendi. Biz o günden bugüne, bu anıtı diken arkadaşlarımıza, Banaz köy halkına ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da konuşmasında barış, kardeşlik ve eşitlik temennisinde bulundu.

Bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, semah gösterileri sunuldu. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin olduğu yeri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikler, yarın sona erecek.