Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu

KONYA (AA) – Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışıyla destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, toplanan asayiş, trafik, özel harekat, bomba imha ve inceleme ile koruma şube müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay görevlilerince açılan stantta kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teşkilat mensuplarıyla Türk Kızılaya, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlere başarı dileyen Aydın, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Suriye'de operasyonlara devam ediyor. Bizler Türk polisi olarak, harekatta görevli askerlerimize hiç olmazsa kanımızla destek olmak, ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılaya bağış yapmak suretiyle manevi destek oluyoruz." diye konuştu.

Harekat kapsamında şehit olan asker ve vatandaşlara da Allah'tan rahmet dileyen Aydın, Türk milletinin başının her zaman dik olacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Aydın ile emniyet personeli kan bağışında bulundu.