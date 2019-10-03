Polisten “Dilenci ve seyyar satıcı” uyarısı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri "Dilenci ve seyyar satıcı" şeklinde gelerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, önleyici polislik hizmetlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında polis ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara kendilerini ve mülklerini olması muhtemel olaylara karşı korumaları konusunda uyardı.
Polis ekipleri ziyaret ettikleri, apartmanlar ve sitelerde yaşayan vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra, site ve apartman ana giriş kapısı ile posta kutularına Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri bıraktı.
"Bu apartmana dilenci ve seyyar satıcılar giremez" ve "Lütfen apartman giriş kapınızı açık bırakmayınız" yazılarının bulunduğu uyarıcı görselleri de apartman ve site girişlerine yapıştıran ekipler, vatandaşlardan, şüpheli dikkat çekici hareketlerde bulunan şahıs veya şahısların apartman veya site içerisine girdiğini görmeleri durumunda kendileri ile tartışmaya girmeksizin polis ekiplerine haber vermelerini istedi.
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