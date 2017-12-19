Polisten kaçıp 4 araca çarptı, “Bu alemde unutulan değil iz bırakan ol” dedi
Polis merkezine götürülen sürücü, “Bu alemde unutulanlardan değil iz bırakanlardan ol. Alem buysa kral biziz” dedi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Turan Ç. (19) idaresindeki 42 FAZ 75 plakalı aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine polisler ile şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde bir araca çarparak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada araç, merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi ile Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında önce 42 ADK 50 plakalı belediye otobüsüne, ardından polis aracına ve Yaşar Y. idaresindeki 43 RD 809 plakalı araca çarparak durdu. Şüpheli Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Şüphelinin aracına çarptığı Yaşar Y., kazanın ardından kendisine yeşil ışık yandığını ve hareket ettiği sırada kaçan şüphelinin aracına çarptığını söyledi.
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü Turan Ç., Köprübaşı Polis Merkezine götürüldüğü sırada, “Bu alemde unutulan değil iz bırakanlardan ol. Alem buysa kral biziz” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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