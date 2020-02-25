Prof. Dr. Gökhan Gökçe: “Prostat kanserinde erken tanı önemli”

SİVAS (AA) – Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat bezi dokusunda gelişen prostat kanserinin, erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer aldığını ve erken tanının önemli olduğunu vurguladı.

Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda kanser tedavisindeki gelişmelerin prostat kanserinde de erken tanının önemini artırdığına dikkati çekti.

Prostat kanserinin tanısında Prostat Spesifik Antijen (PSA) yüksekliğinin yanı sıra geleneksel olarak Transrektal Ultrason (TRUS) yardımıyla prostatın muhtelif yerlerinden alınan biyopsilerin değerlendirildiğini belirten Gökçe, "Kanser tanısındaki güncel yöntemler, milimetrik kanser odaklarını erken yakalamayı hedefliyor. Erken tanı sayesinde uygun tedavi ile tam iyileşme sağlanabiliyor. Bu amaçla geliştirilen MR-US Füzyon Biyopsisi, prostat biyopsisinde kanser şüphesi olan odakları milimetrik bir hassasiyetle tespit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe, dünya çapında kullanımı sıklıkla artan MR-US Füzyon Biyopsisinin, ileri teknolojik cihazlar ve yazılımlar ile prostatta kanser şüphesi olan patolojik odakları saptamayı kolaylaştırdığını aktardı.

Akıllı biyopsi olarak da tanımlanan füzyon biyopsisinin hem MR, hem de TRUS yöntemlerinin üstün taraflarını birleştirerek prostat kanserinde erken tanıya olanak sağladığını belirten Gökçe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geleneksel yöntemlerle yüzde 70-75'ler civarında olan tanı başarı oranını yüzde 95'lere çıkarıyor. MR-US Füzyon Biyopsisi'nin en önemli avantajı hedefe yönelik biyopsi alınmasına olanak sağlaması. Bu sayede alınan parça sayısı az oluyor, bu da enfeksiyona bağlı komplikasyon olasılığını azaltıyor. Üstelik yöntem, hastane yatışı gerektirmeden tamamlanabiliyor."