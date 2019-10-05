PROMEXPO’da geri sayım başladı
İSTANBUL (AA) – Türkiye’de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019 Fuarı’na odaklandı.
CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından ITF İstanbul Fuarcılık AŞ organizasyonuyla ve Promotürk Derneği’nin iş birliğinde düzenlenecek Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019, 9-12 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak.
Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da promosyon sektöründeki tüm yenilikleri, gelişmeleri ve fırsatları sektör profesyonelleri ile buluşturacak. Türkiye pazarında 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü fuarda global ticaretin kapılarını aralayarak, dünya pazarlarına entegre olacak. Sektör ayrıca yerli ve yabancı 200 üretici ve ithalatçı firmanın katılacağı fuarda yeni iş bağlantıları yaparak, ticaret hacmini 100 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor.
– 49 ülkeden 20 bin ziyaretçi
Promosyon sektörünün uluslararası nitelikteki tek buluşma platformu niteliğinde olan PROMEXPO 2019 Fuarı’na aralarında Bulgaristan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Romanya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Rusya’nın da bulunduğu 49 ülkeden yüzde 40’ı yabancı 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
Deri, tekstil ve dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, ev gereçleri, elektronik gereçler, oyuncaklar, çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazede bir ürün yelpazesinin sergileneceği fuar, yerli ve yabancı katılımcı firmaları sektör temsilcileriyle buluşturacak. Fuar kapsamında düzenlenecek seminerlerde ise katılımcılar sektöre dair gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olacak.
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PROMEXPO’da geri sayım başladı
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