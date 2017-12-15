Protokolü beklemeyen sabırsız öğrenci güldürdü
Artvin’de bir ilkokul e-Twinning projesi paydaşı olarak 24 ilin katılımıyla hazırlanan ‘Yerli Malı, Herkes Bunu Tanıtmalı’ projesi kapsamında Yerli Malı haftası etkinliği düzenledi. Özel bir alışveriş merkezinin salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, eşi Hacer Kocatepe, Milli Eğitim İl Müdürü Abdülcelil Kahveci ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, sergiyi gezerek anaokulu öğrencilerinden illere ait ürünler hakkında bilgi aldı.
Artvin’in küme ve hurma kurusu proje kapsamında 24 ilde sergilenirken Artvin’de de Rize’nin Çayı, Samsun’un Pirinci, Antalya’nın Reçeli, Kayseri’nin Pastırması, Çorum’un Leblebisi gibi illerin yöresel ürünleri stantta yerlerini alarak minik öğrenciler tarafından tanıtıldı. Katılımcılara sergi sonrasında Artvin’e özgü ürünler ikram edildi.
MİNİK ÖĞRENCİ PROTOKOLÜ BEKLEMEDEN AÇILIŞI YAPTI
Düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirmek üzere orada bulunan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’in folklor kıyafetlerini giyen iki minik öğrencinin de açılışta kendilerine eşlik etmelerini istedi. Kurdelenin kesileceği makaslar tepsi ile getirildi. Tepsiden makası alan mink öğrenci protokol üyeleri makaslarını almaya çalışırken bir anda kurdeleyi kesti. Protokolü beklemeden açılışı gerçekleştirmiş olan minik öğrenci bir anda herkesin gülmesine sebep oldu.
‘Yerli Malı, Herkes Bunu Tanıtmalı’ projesi ile ilgili bilgi veren proje yürütücüsü ilkokulun anasınıfı öğretmeni Semiha Ocakoğlu Köksal, “Projemiz e-Twinning kapsamında bilgi paylaşımı proje paylaşımı şeklinde gelişen bir proje oldu. Bu projeyle birlikte 24 il birbirine ürünlerini gönderdi o ilin nesi meşhursa bizde o 24 ile ulaştık. Amacımız her yıl sınıflarda kutlanan Yerli Malı Haftasında sadece sınıflarda kutlanan etkinliklerin okul dışarısına ki bütün halka ulaştırabilmek. Çocukların sadece 20 öğrenciye değil de ulaşabileceğimiz diğer okulların ve okula gitmeyen diğer öğrencilerin gelip sergimizi gezerek bilgi alması ve öğrenmesiydi. Sınıfımızda ki öğrencilerimize bunları tanıttık onlarda gelen kişilere tanıtıyorlar. Biz 20 kişi ile başladık daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
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