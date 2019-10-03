Pursaklar'da yaya önceliği uygulaması yapıldı
ANKARA(AA) – Ankara'nın Pursaklar ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Pursaklar ilçesinde uygulama yapıldı.
Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, daire amirleri, polisler ve öğrenciler katıldı.
Belediye Başkanı Çetin, Pursaklar Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Pursaklar'da da farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Sürücülere bu kampanya hakkında bilgi vermek, ülkemizde meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek üzere ilçemizde kampanyamızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
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