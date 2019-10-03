Pursaklar'daki kadın sığınma evi için yeni protokol

ANKARA(AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, belediye iye hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu'nun desteğiyle açılan kadın sığınma evi, imzalanan yeni protokolle 5 yıl daha şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına hizmet verecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Karamanlıoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, sığınma evinin kullanım hakkı Yenimahalle Belediyesi'nde olmaya devam edecek.

Yaşar, yaptığı açıklamada, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına 5 yıldır hizmet verildiğini belirtti.

Ankara'nın en büyük kadın sığınma evini yaptıklarını aktaran Yaşar, "Şiddet sadece fiziksel değildir, psikolojik şiddete maruz kalan kadınlarımız da var. Kadınlar bizim baş tacımızdır. Her alanda kadınlarımız olmalı. Bunu kadın dostu bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Kadınların olduğu yerde düzen vardır, tertip vardır. Elimden geldiğince kadınlara destek olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Karamanlıoğlu da desteklerinde dolayı Yenimahalle Belediyesi'ne büyük minnet duyduğunu kaydederek, "Benim 3 hayalim vardı. Cami, okul ve mağdur kadınlarımız için bir merkez. Hepsi gerçekleşti. Ülkeme duyduğum sevginin küçük bir nişanesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyorum. Kadın sığınma evi de bunlardan biri. Bana bu emsalsiz gururu yaşatan sizlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.