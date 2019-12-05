QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan sonbahar trofesinde birincilik

İSTANBUL (AA) – QNB Finansbank Yelken Takımı, Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Sonbahar Trofesi 2. Ayak Yarışı'nda kendi sınıfında birinci oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, TAYK Sonbahar 2. Ayak Yarışında QNB Finansbank Yelken Takımı, yarıştığı IRC 3 sınıfını birinci olarak tamamladı. Yedi teknenin yer aldığı yarışı baştan sona önde götüren QNB Finansbank Yelken Takımı birincilik kupasını almaya hak kazandı.

TAYK Sonbahar Trofesi, 14 Aralık’ta düzenlenecek 3. Ayak Yarışı'yla sona erecek. QNB Finansbank ekibi bu yarışta da yer alacak.

Bu yılın başında kurulan ve 55 finansçının yer aldığı QNB Finansbank Yelken Kulübü, arka arkaya katıldığı yarışlarla bu alandaki iddiasını ortaya koyuyor.

Kulüp içerisinde verilen pratik ve teorik eğitimler sonucu seçilen yeni yarışçılarla takım daha da genişlerken, mücadele ruhunun da aktif tutulması hedefleniyor.

QNB Finansbank bünyesinde kurulan kulüp ile yelkencilik kültürüyle takım çalışması, hızlı problem çözebilme, stres yönetimi, motivasyon gibi özelliklerin tüm finansçılar arasında yer alması amaçlanıyor.