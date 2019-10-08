Ragbicilerden, Acar'a ziyaret
ANKARA (AA) -Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Filiz Çıkırıkçı ile yöneticiler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Ragbi Federasyonu Asbaşkanı Bülent Güler, Genel Sekreter Ömer Faruk Gümrah, Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ile milli takım teknik heyeti de yer aldı.
Federasyon yöneticileri, Acar'ı, 12 Ekim'de Kızılcahamam İlçe Stadı'nda yapılacak Türkiye-Andorra milli maçına davet etti.
Acar'a milli takım forması da hediye edildi.
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